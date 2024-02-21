BBC: ЗСУ вдарили по полігону в селі Трудівське — могли загинути понад 60 росіян

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Збройні сили України 20 лютого завдали удару по шикуванню російських мотострільців на полігоні в окупованому селі Трудівське під Волновахою (Донецька область). Загинули десятки росіян.

Про це повідомляє Російська служба BBC з посиланням на свого кореспондента.

ВВС пише, що українські військові завдали удару двома ракетами із системи HIMARS у момент, коли росіяни з 36 гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705 із постійною дислокацією в місті Борзя Забайкальського краю) були на шикуванні. Під час удару вони очікували прибуття командувача 29 армії Східного військового округу генерала-майора Олега Моїсеєва.

За оцінками російських медіа та воєнкорів, могли загинути щонайменше 60 військових.

ВВС стверджує, що в розпорядженні має понад 10 фото та відео з полігона, зроблених після удару, але не публікує їх з етичних міркувань. Натомість у мережі Twitter OSINT-аналітики поширюють фото та відео, на яких зображені десятки тіл загиблих російських військових.