У США ведучу YouTube-каналу про виховання дітей засудили за жорстоке поводження з власними дітьми

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Мати й блогерка з Юти (США) Рубі Франке, яка вела YouTube-канал про виховання дітей, засуджена до щонайменше чотирьох років увʼязнення за жорстоке поводження з власними дітьми.

Про це пише BBC.

Рубі Франке визнала себе винною в жорстокому поводженні зі своїми дітьми, зокрема в їхньому голодуванні, і зі сльозами просила вибачення в суді, коли їй зачитували вирок.

Ідентичний вирок отримала її колишня бізнес-партнерка Джоді Гільдебрандт. Обидві отримали по чотири терміни від одного до 15 років за кожним.

У суді прокурор штату Юта Ерік Кларк заявив, що двоє дітей Франке, яким на той час було 9 і 11 років, жили в «концтабірному середовищі», і назвав жінку серйозною загрозою для суспільства, оскільки дітям неодноразово відмовляли в їжі, воді, ліжках для сну.

«Мене змусили повірити, що цей світ — зле місце, наповнене поліцейськими, які контролюють, лікарнями, які травмують, державними установами, які промивають мізки, церковними лідерами, які брешуть і жадають, чоловіками, які відмовляються захищати, і дітьми, які потребують насильства», — сказала у своє виправдання Рубі Франке.

Двох жінок, Рубі і Джоді, заарештували в серпні 2023 року, коли зголоднілий 12-річний син Франке виліз з вікна в будинку Гільдебрандт і побіг до сусідів з проханням їжі та води, у дитини були рани від звʼязування мотузкою.

У Рубі Франке було понад два мільйони підписників на YouTube-каналі 8 Passengers, який вона запустила в 2015 році. Її контент показував типову мормонську сімʼю Юти з передмістя. Підписники почали щось підозрювати у 2020 році, тоді один із синів Рубі Франке згадав, що був змушений спати на кріслі-мішку сім місяців.

Глядачі її YouTube-каналу переглянули старі відео й знайшли подібні тривожні методи виховання, які використовує Рубі Франке, як-от відмова від доступу до їжі, погрози відрубати голову іграшковій мʼякій тваринці та «скасування» Різдва.

Петиція про те, щоб розпочати розслідування щодо Рубі Франке, зібрала тисячі підписів. Жінка та її чоловік спочатку відкидали критику, але популярність каналу почала падати. Його видалили у 2022 році, у той самий рік, коли Франке та її чоловік розлучилися.

Надалі Рубі Франке зʼявлялася у відео на YouTube, опублікованих Гільдебрандт на її сайті ConneXions Classroom. Вважається, що поза камерою діти Франке зазнавали ще жорстокішого насильства, ніж на камеру.

За даними поліції, їх звʼязували, били ногами, змушували голодувати, працювати на відкритому повітрі влітку без сонцезахисного крему, що призвело до серйозних сонячних опіків.

Джоді Гільдебрандт в угоді про визнання провили заявила, що змусила одну з дочок Франке «кілька разів стрибнути в кактус» і загалом брала участь у жорстокому поводженні з дітьми.

Рубі Франке говорила своїм дітям, що вони «злі та одержимі» і повинні «покаятися».