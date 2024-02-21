Дані Генштабу: За добу росія втратила 1 130 окупантів

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За минулу добу росія втратила 1 130 окупантів, 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи й 56 одиниць автомобільної техніки і цистерн з ПММ.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку росіяни безуспішно наступають у районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти 8 разів атакували українські підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

Біля Іванівського Донецької області на Бахмутському напрямку відбили 2 атаки. А на Авдіївському Сили оборони відбили 13 ворожих атак в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку окупанти 20 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік Георгіївки, Побєди й Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку росіяни 7 разів атакували південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. А на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак біля Малої Токмачки та Роботиного.

Також росіяни безуспішно штурмували позиції українських оборонців на Херсонському напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.