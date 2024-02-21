Уночі Сили ППО збили 13 з 19 дронів Shahed і керовану авіаційну ракету

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У ніч проти 21 лютого сили ППО знищили 13 із 19 запущених дронів Shahed у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей і керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Частина із шести неуражених ворожих дронів не досягла своїх цілей. Ще окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300 і чотирма крилатими ракетами Х-22.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.