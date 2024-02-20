Сили оборони півдня спростували інформацію про зачищення плацдарму на лівобережжі Херсонщини

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Оперативне командування «Південь» заявило, що інформація про знищення плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра не відповідає дійсності.

«Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу», — наголосили в командуванні і додали, що сьогодні росіяни провели лиш один штурм, але через суттєві втрати окупанти відійшли.

Перед цим міністр оборони росії Сергій Шойгу доповів путіну, що російська армія нібито взяла під контроль Кринки на лівобережжі Херсонщини.

Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени 2023 року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці ЗСУ утримують ці позиції.