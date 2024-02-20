Зеленський вперше з початку війни збере на зустріч свою фракцію «Слуга народу»

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Президент Володимир Зеленський завтра, 21 лютого, уперше з початку повномасштабного російського вторгнення збере на зустріч свою фракцію «Слуга народу».

Про це повідомили «Бабелю» співрозмовники у вищому керівництві партії.

Теми зустрічі не розголошують.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк теж повідомив про заплановану зустріч і додає, що ця подія «неординарна в наших політичних реаліях».