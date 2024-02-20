Обʼємний тризуб на чорному тлі. ГУР офіційно отримав нарукавний знак

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ГУР / Facebook / «Бабель»

Міністерство оборони наказом № 53 від 25 січня цього року затвердило офіційну нарукавну емблему Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).

Про це повідомила пресслужба розвідки.

Нарукавний знак ГУР виконаний у формі загальновійськового гербового щита, а тризубу надано обʼєму ― його окремі грані перебувають у тіні, що символізує специфіку роботи українських воєнних розвідників.