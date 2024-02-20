Телескоп «Хаббл» зазнімкував карликову спіральну галактику

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення карликової спіральної галактики IC 3476, розташованої за 54 мільйони світлових років від Землі. У ній відбувається активне зореутворення.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Центр галактики не вирізняється яскравістю, він покритий космічним пилом. Зовнішній диск і гало обертаються навколо галактики, ніби хвилі. По всій поверхні IC 3476 є дуга яскраво сяючих плям, яка позначає області активного зореутворення.

Галактика розташована у сузірʼї під назвою Волосся Вероніки, яке видно неозброєним оком із північної півкулі неба.

ESA / Hubble / NASA