Телескоп «Хаббл» зазнімкував карликову спіральну галактику
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA / Hubble / NASA
Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення карликової спіральної галактики IC 3476, розташованої за 54 мільйони світлових років від Землі. У ній відбувається активне зореутворення.
Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).
Центр галактики не вирізняється яскравістю, він покритий космічним пилом. Зовнішній диск і гало обертаються навколо галактики, ніби хвилі. По всій поверхні IC 3476 є дуга яскраво сяючих плям, яка позначає області активного зореутворення.
Галактика розташована у сузірʼї під назвою Волосся Вероніки, яке видно неозброєним оком із північної півкулі неба.
- Кілька місяців тому астрономи відкрили у сузірʼї Волося Вероніки рідкісне сімейство із шести екзопланет, розташоване приблизно за сто світлових років від Землі. Воно виявилося дуже схожим на нашу Сонячну систему.