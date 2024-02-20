Справи Майдану: ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру в держзраді

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УНІАН

Колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимиру Сівковичу повідомили про підозру в державній зраді. Йому закидають участь у розгоні «студентського Майдану» 30 листопада 2013 року.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що Сівковича завербували представники росії для того, щоб він зашкодив укладенню Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Також він мав активізувати підривну діяльність проти України в усіх сферах (економіка, держуправління, інформаційна безпека тощо) та підтримувати проросійські сепаратистські рухи в Україні.

В Офісі генпрокурора пишуть, що Сівкович неодноразово зустрічався з представниками рф та отримував від тодішньої української влади вказівки, зокрема щодо придушення протестних акцій після відмови України від асоціації з ЄС.

За даними слідства, у жовтні — листопаді 2013 року підозрюваний готував план, який стосувався фізичного насильства проти учасників мирних зборів громадян на підтримку інтеграції України до ЄС. Наслідок — правоохоронці побили учасників «студентського Майдану» і порушили їхні конституційні права на проведення мітингів.

Тоді постраждали понад 80 людей, ще 300 були під загрозою застосування фізичного насильства і вимушено покинули місце акції протесту.

Офіс генпрокурора вважає, що такими діями Сівкович сприяв створенню передумов для окупації росією частини території України. Володимир Сівкович переховується від правосуддя в росії.

Досудове розслідування веде ДБР.