Швеція оголосила свій рекордний пакет військової допомоги Україні — $683 мільйони

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Швеція виділить Україні військовий пакет допомоги обсягом $683 мільйони. Це вже 15-й пакет допомоги і найбільший від країни.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

Цей пакет підтримки задовольняє деякі з найбільш нагальних потреб України та узгоджується з коаліціями військового потенціалу, які формуються в рамках Контактної групи з питань оборони України.

Швеція передасть артилерійські боєприпаси, систему протиповітряної оборони RBS70, протитанкові ракети, ручні гранати та гранатомети Carl Gustaf. Також країна передасть 10 десантних катерів Stridsbåt 90 і 20 групових катерів, а ще підводне спорядження. Швеція також передасть допомогу фондам для закупівлі додаткового озброєння для України.

Також Швеція виділить ще $96 мільйонів до спільного з Данією фонду, який закуповує для України бойові машини піхоти CV90.

«Війна росії проти України — це також війна проти порядку, заснованого на правилах. Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу всієї Європи. Швеція буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не можемо дозволити росії виграти цю війну», — заявив міністр оборони Швеції Поль Джонсон.

Загалом із часу повномасштабного вторгнення росії Швеція передала зброю та обладнання для України в розмірі $2,9 мільярда.