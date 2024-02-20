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Канада передасть Україні понад 800 дронів SkyRanger R70 — їхня загальна вартість перевищує $95 мільйонів. Ці безпілотники є частиною канадського пакету допомоги в розмірі $500 мільйонів, про який премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив під час свого візиту до Києва у червні 2023 року.

Про це повідомила пресслужба канадського уряду.

Дрони SkyRanger R70 мають автоматизовані та автономні навігаційні системи, що дозволяє їм нести різні системи камер і корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей. Це допоможе українським оборонцям розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла на великій відстані, особливо в умовах темряви та поганої погоди. Окрім цього, SkyRanger R70 здатні нести різноманітне навантаження вагою до 3,5 кг включно з боєприпасами.

«Ці дрони є критично важливими для спостереження та збору розвідданих, а також можуть використовуватися для транспортування та доставки боєприпасів», — йдеться в заяві уряду Канади.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Канада виділила понад $9,7 мільярда підтримки для України, з них $2,4 мільярда — військова допомога.

Канада передала бойові танки Leopard 2, броньовані машини бойової підтримки, протитанкові засоби, стрілецьку зброю, гаубиці M777 та боєприпаси до них, камери з високою роздільною здатністю для дронів, зимовий одяг та багато іншого. Окрім цього, Канада підготувала понад 40 тисяч військовослужбовців Сил оборони.