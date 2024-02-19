Еквадор не передаватиме Україні свою стару російську військову техніку
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд заявила, що її країна не передаватиме будь-яку військову техніку Україні чи будь-якій іншій країні, яка бере участь у збройному конфлікті.
Про це вона заявила під час засідання, передає еквадорська газета El Universo.
За її словами, є чітка вказівка президента Еквадору не постачати військову техніку країнам у стані збройного конфлікту.
«Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей», — сказала Зоммерфельд.
- 9 лютого 2024 року медіа написали, що Еквадор планує передати через США Україні російські гелікоптери Мі-17 в обмін на американські UH-60 Black Hawk, а також іншу стару російську військову техніку для подальшої відправки в Україну. Йдеться про РСЗВ і системи ППО 90-х років виробництва.
- Плани про «обмін» технікою лунали офіційно від президента Еквадору. Через кілька днів після цих заяв росія висловила неприйняття того, що з нею не консультувалися з цього приводу. І вона пригрозила санкціями проти експортерів бананів.
- Вже 17 лютого голова МЗС росії Сергій Лавров провів зустріч з еквадорським лідером Даніелем Нобоа, після чого рф вирішила не вводити заборону на ввезення бананів. Державні медіа рф написали, що лідер Еквадору пообіцяв росіянам не передавати зброю США.