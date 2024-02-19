Еквадор не передаватиме Україні свою стару російську військову техніку

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Міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд заявила, що її країна не передаватиме будь-яку військову техніку Україні чи будь-якій іншій країні, яка бере участь у збройному конфлікті.

Про це вона заявила під час засідання, передає еквадорська газета El Universo.

За її словами, є чітка вказівка президента Еквадору не постачати військову техніку країнам у стані збройного конфлікту.

«Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей», — сказала Зоммерфельд.