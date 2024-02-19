Євросоюз відкрив справу проти TikTok

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз відкрив справу проти китайської соцмережі TikTok через підозру в порушенні закону про цифрові послуги (DSA), спрямованого на захист дітей у кіберпросторі й забезпечення прозорої реклами.

Про це повідомляє Reuters.

Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ухвалив це рішення після аналізу звіту з оцінкою ризиків програми та відповідей на запити про інформацію.

«Сьогодні ми відкриваємо розслідування проти TikTok за підозрою в порушенні прозорості та зобов’язань із захисту неповнолітніх: застосунок викликає залежність, немає обмежень для дітей у використанні програми, ненадійна система перевірки віку, а налаштування конфіденційності відбувається за замовчуванням», — сказав Бретон.

Закон ЄС про цифрові послуги поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого. Нові правила спрямовані на боротьбу з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки — найбільш пильної уваги зазнали великі платформи й пошукові систем.

Якщо доведуть, що TikTok порушив закон, китайська компанія ByteDance, що є власником застосунку, може зіткнутися зі штрафом у розмірі до 6% від свого глобального обороту.

У TikTok заявили, що продовжать працювати з експертами та галуззю, щоб убезпечити від будь-яких кібер-ризиків молодь на своїй платформі. Зазначили, що сподіваються детально звітувати Єврокомісії виконі роботи.

«TikTok запровадив перші функції та налаштування для захисту підлітків, а також контроль віку для того, щоб діти до 13 років не мали доступ до соцмережі. Це проблеми, з якими стикається вся галузь», — сказав представник TikTok.

Європейська комісія заявила, що розслідування зосереджуватиметься на дизайні TikTok, зокрема на алгоритмічних системах, які можуть викликати поведінкові залежності.

Також перевірятимуть, чи забезпечив TikTok достатній рівень конфіденційності для користувачів та безпеки для неповнолітніх. Комісія також розглядає, наскільки прозора реклама на TikTok, а дослідники ретельно вивчатимуть потенційні онлайн-ризики на платформі.