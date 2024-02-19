МКЧХ: За час повномасштабної війни в Україні 23 000 людей вважаються зниклими безвісти

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Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) працює, щоб з’ясувати долю 23 000 людей, сім’ї яких не мають жодних звісток від них. Імовірно, вони або потрапили в полон чи були вбиті, або покинули свій дім, зокрема з примусу, через що з ними втратився звʼязок. Про це йдеться в релізі, який «Бабелю» надала пресслужба МКЧХ.

«Не передати цього болю, коли не знаєш, що з твоїм близьким, а це — трагічна реальність для десятків тисяч сімей, які живуть у стані безперервної тривоги. Родини мають право знати долю своїх родичів та, за можливості, підтримувати з ними зв’язок», — каже Дусан Вуджасанін, голова Бюро центрального агентства розшуку (БЦАР) МКЧХ.

До кінця січня 2024 року, у співпраці з національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, росії та інших країнах, МКЧХ допоміг вісьмом тисячам родин отримати інформацію про долю чи місцезнаходження їхніх зниклих безвісти близьких.

Протягом останніх двох років МКЧХ отримав понад 115 000 звернень від сімей в росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.