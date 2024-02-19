Від початку 2024 року Японія стала найбільшим донором України

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Японія на початку 2024 року стала найбільшим донором бюджетної допомоги Україні. Про це повідомило українське Міністерство фінансів.

«Незважаючи на далеку географічну відстань, Японія є надійним партнером України. Уряд України надзвичайно цінує внесок Японії у збереженні фінансової стабільності нашої держави. Пряма бюджетна підтримка у 2024 році становить $436 млн, із яких гранти — близько $140 млн», — сказав міністр Сергій Марченко на зустрічі з японським колегою Судзукі Сунічі.

Гроші надійшли в межах проєктів Світового банку INSPIRE (соціальний захист — $300 млн), ARISE (сільське господарство — $89,8 млн), HOPE (відновлення житла — $49,4 млн).

До кінця кварталу Японія перерахує ще на $1,8 млрд допомоги.

За словами Марченка, нині потреба у зовнішньому фінансуванні становить $37,3 млрд. «У 2024 році Японія є лідером у наданні Україні прямої бюджетної підтримки. Ми розраховуємо на збереження допомоги і в наступному бюджетному році Японії», — сказав Марченко.

Загалом протягом року Японія готова виділити Україні $4,5 млрд фінансової допомоги.