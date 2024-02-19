Міжнародний суд ООН оцінить правові наслідки дій Ізраїлю на палестинських територіях
- Автор:
- Станіслав Ткацевіч
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The International Court of Justice / "Бабель"
Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочне слухання щодо правових наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях із 1967 року.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У грудні 2022 року Генасамблея ООН звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням оцінити правові наслідки, «що випливають із політики і практики Ізраїлю на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом».
Зокрема це стосується «порушення Ізраїлем права палестинського народу на самовизначення». Також від суду очікують оцінку ситуації після дій Ізраїлю для ООН та інших країн. Слухання розпочнуть у понеділок, 19 лютого, де виступлять представники 52 держав.
- Розгляд Міжнародного суду ООН почнеться на тлі війни, що триває в секторі Гази між Ізраїлем та бойовиками ісламістського угруповання ХАМАС.
- У зв’язку з цією війною 9 грудня 2023 року до Міжнародного суду ООН зверталася Південно-Африканська Республіка з проханням визнати, що Ізраїль вчиняє геноцид у секторі Гази. Водночас сам Ізраїль ці звинувачення відкидає, і щоб спростовувати це, розсекретив 30 державних документів.
- 17 лютого 2024 року суд ООН виніс перші постанови за позовом ПАР проти Ізраїлю — суд заявив, що має юрисдикцію виносити рішення в цій справі і відкидає заперечення Ізраїлю. Він зобовʼязав країну «вжити заходів» для запобігання геноциду в секторі, запобігти підбурюванням до геноциду і карати за це. Фактично Ізраїль зобовʼязали мінімізувати загибель цивільних і руйнування, але проти операції суд не виступив.