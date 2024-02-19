У росії заявили, що Україна намагалась отруїти ватажка «ЛНР» Пасічника і колаборанта Сальдо

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Малолєтка Євген / УНІАН

Начальник радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ рф Ігор Кирилов заявив про отруєння херсонського колаборанта Володимира Сальдо і ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника. У цьому росія традиційно звинувачує Україну.

Ватажка «ЛНР» Пасічника нібито отруїли 5 грудня 2023 року — до цього про його отруєння не повідомлялось. Кирилов каже, що у нього виявили важке отруєння фенольними сполуками.

Також у рф розповіли подробиці отруєння колаборанта Володимира Сальдо в серпні 2022 року. Улітку 2022 року Сальдо дійсно зникав з медійного поля — російські медіа написали, що Сальдо госпіталізували в Крим, а потім він помер. Однак новину про смерть швидко видалили. На публіці Сальдо зʼявився в середині вересня.

У Міноборони рф стверджують, що для отруєння Сальдо використали хімічну речовину рицин, яку згодом виявили у біомедичних пробах колаборанта. До його отруєння нібито причетна людина з близького оточення, яку завербувала українська Служба безпеки.

У російському Міноборони стверджують, що інших «високопоставлених посадових осіб» теж намагались отруїти. Про кого саме йдеться — невідомо.