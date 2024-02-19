Сили оборони збили ще два російські винищувачі — це вже пʼятий літак за останні три дні

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Уранці 19 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили одразу два ворожі літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Це вже пʼятий збитий літак за три дні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Уранці 17 лютого 2024 року Олещук повідомив про збиття трьох літаків — двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35. Наступного дня ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.