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BAFTA оголосила усіх переможців премії. «Оппенгеймер» отримав сім нагород

Автор:
Софія Телішевська
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У Лондоні відбулася 77-ма церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва, більш відома як BAFTA. Біографічний фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» став тріумфатором премії BAFTA, отримавши сім нагород, повідомляється на сайті премії.

Фільм переміг у номінації «Найкращий фільм», режисер Крістофер Нолан отримав статуетку як найкращий режисер, Кілліан Мерфі — за найкращу головну чоловічу роль, Роберта Дауні-молодшого відзначили як найкращого актора другого плану, також стрічка отримала статуетки за кінематограф, редагування та оригінальну партитуру.

«Бідолашні створіння» Йоргоса Лантімоса виграли пʼять премій BAFTA — статуетку за головну жіночу роль отримала Емма Стоун, фільм переміг у номінаціях «найкращий костюм», «найкращий макіяж і зачіска», «найкращий дизайн» і найкращі спеціальні візуальні ефекти».

Польська історична драма 2023 року «Зона інтересу», знята у копродукції з Великою Британією сценаристом і режисером Джонатаном Глейзером, отримала три премії BAFTA — у категоріях «Найкращий британський фільм», «Найкращий фільм іноземною мовою» та «Звук».

«Барбі» Грети Гервіг, яка стала найкасовішою стрічкою світового прокату у 2023 році, не отримала жодної нагороди, хоча була номінована на пʼять.

Повний перелік переможців BAFTA:

Стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію BAFTA як найкращий документальний фільм.