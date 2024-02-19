BAFTA оголосила усіх переможців премії. «Оппенгеймер» отримав сім нагород
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Лондоні відбулася 77-ма церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва, більш відома як BAFTA. Біографічний фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» став тріумфатором премії BAFTA, отримавши сім нагород, повідомляється на сайті премії.
Фільм переміг у номінації «Найкращий фільм», режисер Крістофер Нолан отримав статуетку як найкращий режисер, Кілліан Мерфі — за найкращу головну чоловічу роль, Роберта Дауні-молодшого відзначили як найкращого актора другого плану, також стрічка отримала статуетки за кінематограф, редагування та оригінальну партитуру.
«Бідолашні створіння» Йоргоса Лантімоса виграли пʼять премій BAFTA — статуетку за головну жіночу роль отримала Емма Стоун, фільм переміг у номінаціях «найкращий костюм», «найкращий макіяж і зачіска», «найкращий дизайн» і найкращі спеціальні візуальні ефекти».
Польська історична драма 2023 року «Зона інтересу», знята у копродукції з Великою Британією сценаристом і режисером Джонатаном Глейзером, отримала три премії BAFTA — у категоріях «Найкращий британський фільм», «Найкращий фільм іноземною мовою» та «Звук».
«Барбі» Грети Гервіг, яка стала найкасовішою стрічкою світового прокату у 2023 році, не отримала жодної нагороди, хоча була номінована на пʼять.
Повний перелік переможців BAFTA:
- Найкращий фільм — «Оппенгеймер»;
- Найкращий британський фільм — «Зона інтересу»;
- Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;
- Найкраща акторка — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;
- Найкращий актор — Кілліан Мерфі «Оппенгеймер»;
- Найкращий режисер — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер»;
- Найкраща акторка другого плану — ДаʼВін Джой Рендольф, «Залишенці»;
- Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший, «Оппенгеймер»;
- Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Earth Mama;
- Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;
- Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;
- Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересу»;
- Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і чапля» (Хаяо Міядзакі);
- Найкраща музика до фільму — «Оппенгеймер»;
- Найкращий кастинг — «Залишенці»;
- Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;
- Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;
- Найкраща робота художника постановника — «Бідолашні створіння»;
- Найкращий дизайн костюмів — «Бідолашні створіння»;
- Найкращий грим та зачіски — «Бідолашні створіння»;
- Найкращий звук — «Зона інтересу»;
- Найкращі візуальні ефекти — «Бідолашні створіння»;
- Найкраща британська коротка анімація — «День краба»;
- Найкращий британський короткий фільм — «Медуза та лобстер»;
- Найкраща нова зірка — Міа Маккенна-Брюс.
Стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію BAFTA як найкращий документальний фільм.