Генштаб: За добу Сили оборони знищили літак і 1 290 окупантів

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу росія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34, а ще 1 290 окупнтів, 34 броньовані машини і 24 артилерійські системи.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російськими окупантами відбулось 80 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку українські оборонці відбили пʼять атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області. Також тримали оборону на Лиманському напрямку — там відбили 10 атак. На Купʼянському напрямку росіяни двічі намагались атакувати українські позиції в районі Табаївки Харківської області.

На Бахмутському напрямку відбили вісім атак поблизу Іванівського, Кліщіївки і Андріївки. На Мар’їнському напрямку росіяни намагаються подолати українську оборону — 18 разів атакували в районах Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки за підтримки авіації.

На Запорізькому напрямку росіяни 10 разів атакували в районі Роботиного. А на Херсонському ворог 16 разів намагався вибити наші підрозділи з займаних позицій.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ вразили один район зосередження особового складу окупантів, три пункти управління та два склади боєприпасів.