Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. США просять Індію і Китай переконати путіна

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Reuters / «Бабель»

Американська розвідка попереджає, що росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. Через такі побоювання США звернулися до Індії та Китаю з проханням переконати путіна не робити цього.

Про це повідомляє The New York Times.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки розказав міністрам закордонних справ Індії та Китаю про плани рф. Оскільки на думку США рф не зважає, Блінкен сподівається, що путін дослухається до лідерів Китаю та Індії.

NYT пише, що, на думку США, восени 2022 року подібна тактика дозволила запобігти тому, щоб рф застосувала тактичну ядерну зброю в Україні.

Будь-який ядерний вибух у космосі знищить не лише американські супутники, але й китайські та індійські. Це призведе до глобального збою систем звʼязку, а навколоземну орбіту вкриє космічне сміття, що унеможливить роботу будь-яких супутників. Високопосадовці в Штатах стверджують, що зброя не несе прямої загрози населенню.

Деякі чиновники США вважають, що навіть якщо росія все ж розмістить ядерну зброю на орбіті, її не підірвуть. Ймовірніше, вона слугуватиме «бомбою уповільненої дії» — можливістю для путіна шантажувати світ знищенням економіки в разі посиленого санкційного тиску та військової протидії з боку Заходу.

У 1967 році США, Велика Британія і Радянський Союз підписали договір про космос, який забороняє розміщення ядерної зброї або будь-якої іншої зброї масового знищення на орбіті Землі, встановлення її на Місяці або будь-якому іншому небесному тілі чи на станції в космічному просторі.

Якщо росія розгорне зброю на навколоземній орбіті, це порушить договір 1967 року, тож у США побоюються, що інші країни, як-от Північна Корея, можуть наслідувати її приклад.