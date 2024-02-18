Росіяни розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції «Зеніт» в Авдіївці. Їх упізнали рідні

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Напередодні росіяни поширювали в мережі відео, на якому було видно тіла військових. Рідні впізнали деяких із них — це українські бійці, яких не евакуювали з позиції «Зеніт» в Авдіївці.

Про це близькі трьох захисників розповіли журналістам «Слідства.Інфо».

Сестра бійця Івана Житника з позивним «Джанго» впізнала його тіло за одягом і пляшкою з водою, яку він тримав у руках, коли українських військових виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь у шахті.

Іван Житник з позивним «Джанго».

Бійця 110 бригади Андрія Дубницького з позивним «Байрактар» упізнали його побратим Віктор Біляк і дружина Людмила — за татуюванням у формі хреста на руці.

Андрій Дубницький з позивним «Байрактар».

Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Георгій Павлов з позивним «Панда». Його на російському відео впізнала мама Інна.

Георгій Павлов з позивним «Панда».

Проєкт DeepState стверджує, що російські військові розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції «Музей» (на «Зеніті»). Таке відео напередодні ширили росіяни в інтернеті. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні Гаража № 1.

У DeepState кажуть, що довгий час не ухвалювали рішення про відхід, аж поки 13 лютого не почали закінчуватися боєприпаси й запаси води. Бійці, яких розстріляли, невдало спробували деблокуватися. Їм дали команду прориватися з боєм малими групами, та потім командир сказав про поранених: «Кидайте їх нафіг і спалюйте все», поділився один із бійців.

14 лютого почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію наступного дня. З пʼятьма пораненими залишився один із вцілілих бійців, ймовірно, це був «Панда». 16 лютого росіяни почали ширити кадри з розстріляними бійцями.

«Серія помилок і затягування з рішучими діями призвели до такої трагедії», — пишуть у DeepState.

Журналісти «Слідства.Інфо» звернулися по коментар у пресслужбу 110 окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: «Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис — це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу».

В ніч на 17 лютого Головнокомандувач армії Олександр Сирський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки, а командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський сказав, що вихід військових з Авдіївки відбувався за планом, але декілька українських бійців усе ж потрапили в полон.

За його словами, Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій, щоб противник поводився з військовополоненими за нормами Міжнародного гуманітарного права, а наші військові повернулися до України.