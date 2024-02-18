ГУР: Росіяни масово під’єднують окуповані території до супутникового ТБ «русский мир»

Новини

Mario Caruso / Unsplash

Російські загарбники масово підʼєднують окуповані території до супутникового телебачення під назвою «русский мир». Цим вони посилюють вплив своєї пропаганди на українців.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що росіяни встановили вже понад 18 тисяч пристроїв для прийому супутникового телебачення.

Також в окупованих українських громадах Донецької області загарбники переводять на своє програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій. Йдеться, зокрема, про «Автоматизированное рабочее место госслужащего» та федеральну платформу «Госвеб».

Окрім цього, росіяни розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023—2024 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить більше за 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні.