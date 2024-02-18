У Краматорську та Словʼянську під завалами будинків знайшли чотирьох загиблих

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Внаслідок російського удару по Краматорську і Словʼянську загинули щонайменше чотири людини, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Напередодні ввечері в Краматорську під завалами будинку, куди влучила ракета, знайшли тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Сьогодні прокуратура повідомила, що загинула ще одна жінка — ймовірно, бабуся загиблого чоловіка.

Крім того, госпіталізовано подружжя пенсіонерів, які отримали травми, перебуваючи у власному домі.

Загалом у місті отримали пошкодження понад 20 будинків. За даними Головного управління ДСНС в Донецькій області, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на території одного з підприємств.

17 лютого 2024 року о 19:40 російська армія завдала ракетного удару по середмістю Слов’янська. Внаслідок атаки окупантів зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності і соціальна їдальня. У Словʼянську загинув також сторож школи, його тіло знайшли вранці 18 лютого.