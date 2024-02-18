Зеленський провів розмову з Байденом. Президент США пообіцяв вибороти постачання боєприпасів

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Президент США Джо Байден після розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв докласти зусиль, щоб Сили оборони України отримали снаряди. Про це він сказав журналістам, передає AFP.

«Я буду боротися, щоб вони отримали потрібні їм боєприпаси», — наголосив Байден і висловив сподівання, що Конгрес все-таки виділить ці гроші.

На сайті Білого дому сказано, що втрата Авдіївки стала прямим наслідком політичних баталій в американському парламенті.

«Українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу», — йдеться в заяві.