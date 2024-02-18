Росіяни атакували Україну з повітря. Скільки дронів і ракет збила ППО

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Упродовж ночі підрозділи Повітряних сил збили 12 дронів та авіаційну ракету Х-59, повідомляють Повітряні сили.

Загалом росіяни атакували шістьма зенітними керованими ракетами С-300, трьома крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Дрони та керовану авіаційну ракету Х-59 збили у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

Окупанти завдали удару по інфраструктурному обʼєкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували — постраждалих немає.

Також бійці о 06:00 на Східному напрямку знищили винищувач Су-34.