Тарнавський: Частина бійців під час виходу з Авдіївки потрапили в полон

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Reuters / «Бабель»

Виведення військ з Авдіївки йшло за планом, але частина бійців потрапили в полон. Це сталося на заключному етапі операції, заявив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв.

«Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили в полон», — написав він.

Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, додав Тарнавський.

«Боротимемося за звільнення всіх побратимів», — наголосив він.