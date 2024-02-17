Сили оборони збили одразу три ворожі літаки на сході
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 й один винищувач Су-35.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також уражати повітряні цілі.
Су-35 — винищувач четвертого покоління, що призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей, а також для ураження наземних і надводних обʼєктів військ, наземної інфраструктури тощо.