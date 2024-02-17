Сили оборони вийшли з Авдіївки — оточення вдалось уникнути

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Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути. Про це відзвітував командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдине правильне рішення», — написав командувач.

За його словами, українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів.

Командир 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький наголосив, що українські військові повернуться до Авдіївки, аби завдати «сильнішого удару».

«Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та снарядах», — зазначив він.

За словами Білецького, українські захисники «зробили все і навіть більше».

«Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару», — наголосив командир 3 ОШБр ЗСУ. Він подякував командуванню «за виважене рішення».