Україна повністю виводить війська з Авдіївки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив про рішення повністю вивести українські війська з Авдіївки Донецької області. Своє рішення він пояснив необхідністю зберегти життя військовослужбовців і перевести їх на більш вигідні рубежі.
За його словами, «українські воїни гідно виконали свій військовий обовʼязок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці».
«Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», — підсумував головнокомандувач ЗСУ.
Із заяви Сирського не зрозуміло, чи вже відбувся повний вихід ЗСУ з Авдіївки, чи він ще триває.
- 16 лютого о 21:00 командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що в Авдіївці тривають важкі бої, а під час відходу ЗСУ зі зруйнованих позицій кілька бійців потрапили в полон. Він додав, що окупанти кидають у бій всі резерви та зазнають великих втрат.
- Авдіївку російські війська намагаються захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей. У жовтні 2023 року окупанти пішли в наступ під Авдіївкою, намагаючись оточити місто.
- 13 лютого речник 110 окремої механізованої бригади Іван Секач повідомив, що підрозділам Сил оборони, які захищають Авдіївку, направили підкріплення, деякі підрозділи 110 ОМБр вивели з боїв для відпочинку та ротації. Для посилення сил оборони до Авдіївки передислокували 3 ОШБр.