Україна повністю виводить війська з Авдіївки

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив про рішення повністю вивести українські війська з Авдіївки Донецької області. Своє рішення він пояснив необхідністю зберегти життя військовослужбовців і перевести їх на більш вигідні рубежі.

За його словами, «українські воїни гідно виконали свій військовий обовʼязок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці».

«Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Із заяви Сирського не зрозуміло, чи вже відбувся повний вихід ЗСУ з Авдіївки, чи він ще триває.