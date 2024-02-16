Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду на 10 років. Ось її текст

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Пресслужба Офісу президента України

Україна і Франція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки — вона діятиме 10 років з дати підписання. Її текст опублікували на сайті офіційного інтернет-представництва президента Володимира Зеленського.

У межах угоди Франція надаватиме Україні всебічну допомогу для захисту і відновлення її територіальної цілісності, а також економічного відновлення та відбудови. Країна запобігатиме і стримуватиме будь-яку нову агресію з боку росії, а ще підтримуватиме інтеграцію України до структур Європейського Союзу і НАТО.

Безпека

Франція допомагатиме Україні захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку рф на двосторонній основі. Також Париж зміцнюватиме військовий потенціал, стійкість і економічну стабільність України.

Також Франція допоможе Україні приєднатися до колективних інструментів боротьби з іноземним втручанням і маніпулюванням інформацією. Це покращить спроможність України протидіяти російській пропаганді та дезінформаційним кампаніям. У сфері кібербезпеки Париж допоможе Україні виявляти, стримувати і перешкоджати будь-якій кіберагресії, кібершпигунству.

Окрім цього, Франція розвиватиме захист критичної інфраструктури України, зокрема військовими засобами, надаючи пріоритет, але не обмежуючись сучасними засобами протиповітряної оборони. Ще країни поглиблять співпрацю у сфері розвідки і протидіятимуть діяльності небезпечної організованої злочинності.

Військова і оборонна промисловість

Франція підтримуватиме розвиток українських Сил оборони і підвищуватиме стійкість України для стримування та оборони від майбутніх нападів. Країни налагодять співпрацю у військовій сфері, зокрема шляхом промислового співробітництва, насамперед у сферах артилерії та протиповітряної оборони, а також у сферах бронетехніки, морської безпеки, військово-медичного забезпечення, інформаційних технологій і розмінування.

Франція навчатиме українських військових, а також відіграватиме провідну роль у коаліціях артилерії та протиповітряної оборони; братиме участь у коаліціях щодо Повітряних сил і морської безпеки та в інших коаліціях. У 2024 році Франція надасть до €3 мільярдів додаткової допомоги.

Франція сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва. Ще Париж допоможе інтегрувати українську оборонну промисловість у систему безпеки і оборони НАТО та ЄС.

Цивільна сфера

Франція продовжить виділяти гуманітарну допомогу Україні. Україна продовжуватиме здійснювати реформи, потрібні для вступу в ЄС — у сферах правосуддя та верховенства права, боротьби з корупцією, модернізації державного апарату, децентралізації, прозорості та належного врядування як в економічному секторі, так і в секторі безпеки та оборони. У цьому Париж підтримає Київ.

Також Париж допоможе реінтегрувати окуповані території і сприятиме соціально-економічному відновленню України.

Франція вживатиме заходів, щоб використати заморожені російські активи для відбудови України, а ще впроваджуватиме санкції проти російської федерації. Франція та Україна підтримуватимуть роботу українського Офісу генпрокурора та Міжнародного кримінального суду, щоб забезпечити повне й справедливе розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах. Франція продовжуватиме свою участь у роботі Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Майбутня агресія

У разі майбутнього російського збройного нападу на Україну Париж і Київ протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Франція надасть Україні швидку і тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу, а ще накладе на росію санкції, зокрема економічні.

Угоду можуть розірвати, письмово повідомивши іншу країну про намір припинити її дію. Угода припинить свою дію через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.