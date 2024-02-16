В Україні цьогоріч запустять освітній застосунок «Мрія». Для чого він і чому його називають «проривом» в освіті
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Дія / Telegram
В Україні цьогоріч запустять освітній мобільний застосунок «Мрія». Віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що запуск «Мрії» буде проривом.
«Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів і шкалою успішності. «Мрія» допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань і змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії», — каже Федоров.
На першому етапі у «Мрії» буде особистий профіль учня з програмами розвитку здібностей і шкалою успішності, інформація про позашкільні активності та гуртки, а ще корисні й повчальні навчальні матеріали.
А ще в застосунку зʼявиться «Мрія-ID» — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в «Дії».
У Мінцифрі цей додаток називають «цифровою революцією в освіті». Він дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.
- Освітній застосунок «Мрія» 1 вересня 2023 року презентував президент України Володимир Зеленський. Тоді він сказав, що застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу й чому присвятити більше часу.