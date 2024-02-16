Головою Хмельницької ОДА призначили Сергія Тюріна

Новини

Кабінет міністрів України призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сергій Тюрін обіймає посаду першого заступника начальника голови Хмельницької ОДА. Він також тимчасово виконував обовʼязки керівника адміністрації після звільнення свого попередника Сергія Гамалія в березні 2023 року.

Хмельницька область залишалася без начальника майже рік.

Що відомо про Тюріна

За даними аналітичної системи YouControl, Сергій Тюрін є одним із засновників київської ТОВ «Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС», яку відкрили у 2018 році. Її основний вид діяльності — консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Сергій Тюрін є успішним київським адвокатом, який спеціалізується у сферах судової практики, вирішення корпоративних спорів, захисту керівників та власників бізнесу від кримінальних переслідувань. Також Тюрін є керуючим партнером компанії «INSTATE GROUP» — послуги політичного та інвестиційного консалтингу.