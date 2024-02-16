Київ і Берлін уклали безпекову угоду. Ось її текст

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Україна і Німеччина 16 лютого підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Її текст опублікували на сайті офіційного інтернет-представництва президента Володимира Зеленського.

Ця угода розширює співробітництво і партнерство країн для захисту міжнародного права, правопорядку і миру та захисту основоположних прав і свобод людини. Німеччина планує надавати Україні підтримку стільки, скільки потрібно, щоб допомогти відновити територіальну цілісність, підтримати економіку та стримувати майбутню російську агресію.

Угода діятиме протягом десяти років з дати її підписання.

Безпекова і військова допомога

Німеччина надаватиме довгострокову військову підтримку Україні, аби та відновила територіальну цілісність і могла стримувати агресію в майбутньому. Також Берлін сприятиме спільним закупівлям та іншим формам співпраці у сфері озброєнь разом з європейськими та міжнародними партнерами, братиме участь у «Рамштайні».

Німеччина підтримуватиме розвиток Сил оборони України й підвищення їхньої сумісності з євроатлантичними партнерами. Також країна взяла на себе провідну роль у Коаліції спроможностей «Інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона» та підтримує інші коаліції.

Німецька сторона тренуватиме українських військових, а ще зможе проводити навчання для інструкторів правоохоронних органів, таких як Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України.

Німеччина вивчатиме, як заохотити залучення своєї оборонної промисловості до розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема завдяки інвестиціям. Сторони посилюватимуть співпрацю в оборонній сфері.

Тим часом Україна зобовʼязується просувати оборонні реформи та модернізацію, посилювати цивільний контроль над сектором безпеки, підвищувати ефективність і прозорість оборонних інституцій та промисловості.

Німеччина й Україна мають намір виявляти та протидіяти гібридним загрозам, стримувати російську конвенційну агресію, шпигунство і гібридну війну. Сторони працюватимуть над захистом ІТ-інфраструктури, посиленням співпраці між правоохоронними органами.

Також країни обмінюватимуться розвідувальною інформацією.

Економічна співпраця

Україна і Німеччина працюватимуть над розширенням економічного співробітництва, розвитком малих і середніх підприємств, економічною інтеграцією України, створенням сприятливого середовища для внутрішніх і міжнародних інвестицій в Україну. Також Німеччина допоможе Україні в гармонізації її законодавства зі стандартами ЄС. Країни посилять співпрацю в таких галузях, як будівництво, кібербезпека, цифрова трансформація, хімічна промисловість, електроніка, енергетика, сільське господарство, машинобудування, збройова промисловість і «зелена» енергетика. Загалом Німеччина приділятиме особливу увагу переходу України до «зеленої» енергетики та надаватиме підтримку українському енергетичному сектору.

Німеччина залучатиме українських фахівців, які отримали досвід захисту критичної інфраструктури, до реалізації проєктів на своїй території та в країнах-партнерах. Тому Україна і Німеччина створять спільні освітні й навчальні програми, щоб українці отримували міжнародний досвід.

Підписанти угоди співпрацюватимуть і у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю, у розмінуванні, відбудові, розвитку громадянського суспільства, зміцненні цивільної оборони. Берлін зобовʼязується надавати гуманітарну допомогу.

Німеччина та Україна шукатимуть способи, як отримати від росії компенсацію за збитки, спричинені війною.

Технічна і фінансова підтримка, реформи, політична співпраця

Дві країни посилять співробітництво в митній сфері, сфері нагляду за фінансовим ринком. Україна продовжуватиме здійснювати реформи, потрібні для вступу в ЄС, зокрема щодо правосуддя, верховенства права, децентралізації, боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, а також щодо сектора безпеки та державного управління. У цьому її підтримає Німеччина.

Німеччина та Україна підтримуватимуть роботу українського Офісу генпрокурора та Міжнародного кримінального суду, щоб забезпечити повне й справедливе розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах. Німеччина продовжуватиме свою участь у роботі Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Німеччина сприятиме поточній та майбутній підтримці України з боку ЄС, працюватиме над посиленням санкцій проти росії.

Майбутня агресія

Якщо після закінчення повномасштабної війни росія знову нападе на Україну, на вимогу Києва або Берліну сторони проведуть консультації протягом 24 годин. Німеччина зобовʼязується надати швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку, економічну допомогу тощо.