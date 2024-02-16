Олександр Лукашенко заявив про «затримання диверсантів» на кордоні з Україною

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Reuters / «Бабель»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито затримання диверсантів на білорусько-українському кордоні.

За його словами, сьогодні вранці затримали кількох українських громадян, які нібито за допомогою дронів болотами прокралися через білоруський кордон. Лукашенко каже, що вони перекидали вибухівку, щоб «влаштувати диверсії» у росії та Білорусі. Він також зазначив, що серед «диверсантів» були й білоруси.

«Щойно закінчилася контртерористична операція, яку ви навіть не помітили. І добре. Це не ваша справа. Треба спокійно працювати, робити свою роботу. Щойно завершилася чекістська військова операція. Усіх диверсантів затримали», — заявив Лукашенко.

У Державній прикордонній службі України відреагували — кажуть, що Лукашенко продовжує підігрувати росії, зокрема щоб змістити акценти й виставити агресором Україну, але його заяви не мають реального підґрунтя.

«Лукашенко продовжує грати на боці терористичної росії. Сьогоднішні його слова — чергове підтвердження цьому. У нас вони, звісно, можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, але зазначати, що з України йде загроза», — заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».