Убивство українського баскетболіста в Німеччині: поліція заарештувала ще трьох підозрюваних

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Федерація баскетболу міста Києва

У Німеччині правоохоронці заарештували ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це пише пресслужба місцевої поліції.

Поліцейські вранці 16 грудян затримали 14-річного німця грецького походження з Герне, 14-річного і 15-річного сирійців, обидва з Гельзенкірхена.

Перед цим правоохоронці допитали багатьох свідків, оцінили вилучені докази, перевірили камери відеоспостерження.

Усіх заарештованих підозрюють у вбивстві, замаху на вбивство та нанесенні тяжких тілесних пошкоджень. Відділ з розслідування вбивств також перевіряє, чи можуть затримані бути причетними до інших подібних злочинів.

Увечері 10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова й Артема Козаченка напали з ножами на вулиці Обергаузена. Останньому вдалося вижити, а Єрмаков помер від отриманих травм. Спочатку німецька поліція затримала 15-річного німецько-турецького школяра, який уже відомий правоохоронцям через кілька нападів і розбой. Правоохоронці вважають, що між українцями та іншими підлітками виникла сварка.