OpenAI створила нейромережу Sora — вона перетворює текст на відео

Новини

Getty Images / «Бабель»

Лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenAI випустила нейромережу під назвою Sora, яка здатна перетворювати текст на відео.

Як пише OpenAI, нова нейромережа створює відео тривалістю до 60 секунд із деталізованими сценами, складним рухом камери та кількома персонажами з яскравими емоціями.

Для відео, створеного Sora, використали ось такий текст: «Гарне, засніжене місто Токіо вирує. Камера рухається гамірною міською вулицею, слідкуючи за кількома людьми, які насолоджуються прекрасною сніжною погодою і роблять покупки в найближчих кіосках. Розкішні пелюстки сакури розлітаються крізь вітер разом зі сніжинками».

Поки що Sora недоступна в продуктах OpenAI, тому що фахівці компанії ще розробляють кілька «важливих заходів безпеки» щодо дезінформації, ненависницького контенту й упередженості.

У наступному ролику можна побачити, як текст «Трейлер фільму про пригоди 30-річного космонавта в червоному вовняному вʼязаному мотоциклетному шоломі, блакитне небо, соляна пустеля, кінематографічний стиль, знятий на 35-міліметрову плівку, яскраві кольори» перетворився на відео.