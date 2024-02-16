Угорщина приєднається до Коаліції з розмінування України

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Угорщина приєдналась до Коаліції з розмінування України, повідомив угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровницький на своїй сторінці у Facebook.

«У зруйнованій війною Україні розмінування є одним з найбільш нагальних завдань, що впливають на повсякденне життя населення. Сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність Коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності», — зазначив міністр.

Загалом у цій коаліції буде 20 країн-членів НАТО. Її головне завдання — допомога як у гуманітарному розмінуванні на звільнених територіях, так і в бойовому розмінуванні на лінії зіткнення.

Про створення Коаліції з розмінування України оголосили 15 лютого за підсумками 19-го засідання формату «Рамштайн».