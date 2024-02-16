«Шахтар» зіграв внічию з «Марселем» у першому матчі плей-оф Ліги Європи

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Донецький футбольний клуб «Шахтар» зіграв внічию з французьким «Марселем» у першому з двох матчів плей-оф раунду Ліги Європи. Гра закінчилась рахунком 2:2.

Матч пройшов в Гамбурзі, на стадіоні «Фолькспаркштадіон».

«Марсель» вийшов вперед на 63-й хвилині завдяки голу Пʼєра-Емеріка Обамеянга. «Шахтар» відігрався за 5 хвилин зусиллями Миколи Матвієнка. На 90-й хвилині Іліман Ндіайє знову вивів французів вперед та, здавалося, приніс їм перемогу, але «Шахтар» вирвав нічию завдяки голу Егіналдо на 90+3-й хвилині.

Повторна гра пройде 22 лютого у Франції.