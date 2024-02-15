Соцмережа X дає терористам галочки за гроші. Це потенційне порушення американських санкцій

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У соцмережі Х американського мільярдера Ілона Маска платні сині галочки ($8 на місяць) купують акаунти терористів «Хезболли», хуситів та інших подібних організацій. Галочки також мають держЗМІ Ірану, росії та їхні представники влади, що перебувають під санкціями США.

Про це йдеться у розслідуванні Tech Transparency Project.

За $8 на місяць користувачі X отримують не лише синю позначку, але й низку інших переваг, зокрема і кращу рекламу.

Те, що за галочку X стягує щомісячну або річну плату, може бути потенційним порушенням санкцій США, оскільки обмежувальні заходи забороняють американцям здійснювати будь-які фінансові операції з тими, хто перебуває під санкціями.

Міністерство фінансів США веде список організацій, що потрапили під санкції. Хоча офіційно X і забороняє тим, хто під санкціями, здійснювати платежі на платформі, розслідування виявило, що принаймні 28 людей чи організацій із санкційного списку мали синю галочку.

Зі свого боку, соцмережа заявила, що «дотримується юридичних зобовʼязань і постійно перевіряє інформацію про своїх платників».

«Кілька облікових записів, перелічених у звіті [Tech Transparency Project], не внесені безпосередньо до санкційних списків, тоді як деякі інші можуть мати видимі галочки на облікових записах, не отримуючи при цьому будь-яких послуг, які підпадають під санкції. Наша команда розглянула звіт і за потреби вживатиме заходів», — зазначили у X.

Того ж дня X зняла галочки з кількох облікових записів.

Придбавши Twitter, Ілон Маск скасував правила, за якими співробітники мали верифікувати політиків, журналістів та знаменитостей перед тим, як «видати» їм синю галочку. Натомість тепер люди платять за ці позначки.

Водночас золоті галочки вказують на те, що організація щомісячно платить соцмережі Х тисячу доларів для того, щоб отримати статус «перевіреної» і мати ще більше переваг, ніж у власників синьої галочки.

X, як і раніше, безкоштовно позначає офіційні державні облікові записи сірою позначкою.