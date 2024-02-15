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Gregory Tran / Flickr

У Києві 14 лютого зафіксували нові температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У цей день мінімальна температура повітря у Києві склала +3,1 °С. Показник перевищив на 1,1 °С рекордне значення в 1997 році.

А середньодобова температура повітря в столиці виявилась найвищою за час проведення спостережень для 14 лютого і склала +5,0 °С — це перевищило попередній рекорд, який тримався з 1975 року, на 0,6 °С.

Загалом за першу половину лютого у Києві оновили шість температурних рекордів.