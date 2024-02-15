У Києві 14 лютого зафіксували нові температурні рекорди
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Gregory Tran / Flickr
У Києві 14 лютого зафіксували нові температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
У цей день мінімальна температура повітря у Києві склала +3,1 °С. Показник перевищив на 1,1 °С рекордне значення в 1997 році.
А середньодобова температура повітря в столиці виявилась найвищою за час проведення спостережень для 14 лютого і склала +5,0 °С — це перевищило попередній рекорд, який тримався з 1975 року, на 0,6 °С.
Загалом за першу половину лютого у Києві оновили шість температурних рекордів.
- У грудні 2023 року у Києві зафіксували два температурних рекорди. 20 грудня максимальна температурна повітря у Києві сягнула +10,6 °C — це на 1,5 градуса більше за рекордну температуру в 1982 році. А 19 грудня мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 °С. Проте найтеплішим днем грудня в Києві досі залишається 15 грудня 2019 року — тоді температура сягнула +15,2 ℃.