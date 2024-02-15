Вартість повоєнного відновлення України за рік зросла до майже $500 мільярдів

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Вартість реконструкції та повоєнного відновлення України станом на кінець 2023 року зросла до $486 мільярдів — цю цифру розрахували на десятирічний період. Минулоріч потреби відновлення оцінювались в $411 мільярдів.

Про це йдеться у звіті RDNA3 (Rapid Damage and Needs Assessment). Це спільна оцінка українського уряду, Світового банку, Європейської комісії і ООН.

Оцінка RDNA3 охоплює період майже у два роки, від 24 лютого 2022 до 31 грудня 2023. Пряма шкода російської війни в Україні сягнула майже $152 мільярдів. Серед найбільш постраждалих секторів — житловий, транспортний, торговельний та промисловий, енергетика і сільське господарство.

Зазначається, що 10% житлового фонду України знищено або зруйновано. Найбільше постраждали Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська і Київська області. А руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції загострили проблеми доступу до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг і призвели до катастрофічних наслідків для довкілля.

Ключові потреби України на 2024 рік включають в себе відновлення, зокрема в сферах житла та комунальних послуг, транспорту і логістики, енергетики. На 2024 рік Україна потребує близько $15 мільярдів для найбільш нагальних заходів з відбудови та відновлення. Зараз тільки третина від необхідної на цей рік суми (близько $5,5 мільярда) вже забезпечена міжнародними партнерами та держбюджетом України. Решта залишається не підкріпленою фінансуванням.