Ілон Маск переніс реєстрацію SpaceX з Делаверу. Раніше суд штату позбавив його винагороди у $56 мільярдів
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Американська SpaceX перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.
Про це повідомив мільярдер і гендиректор компанії Ілон Маск.
«SpaceX перенесла штат своєї реєстрації з Делаверу до Техасу! Якщо ваша компанія все ще зареєстрована в Делавері, я рекомендую якнайшвидше переїхати в інший штат», — написав Маск.
Минулого тижня ще одна компанія Маска Neuralink, яка займається імплантацією мозкових чипів, змінила місце реєстрації з Делаверу на Неваду.
Усе через те, що наприкінці минулого місяця суд Делаверу скасував компенсаційну виплату Маску у $55,8 мільярдів від компанії Tesla. Це була винагорода у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін — її ухвалили ще у 2018 році.
Проти Маска подав позов один з акціонерів компанії — він стверджував, що правління компанії порушило свої обовʼязки, здійснивши «надмірну» виплату на користь Ілона Маска.
Суддя постановила, що схвалення платіжного пакета правлінням Tesla було «глибоко помилковим, а сума, виплачена Маску, «незбагнена» і несправедлива по відношенню до акціонерів.
Рішення суду ставить під загрозу статки Маска. Як пише Bloomberg, якщо його не оскаржать, Маск може посунутися в рейтингу найбагатших людей світу з першої сходинки на третю.
За кілька годин після рішення Маск написав: «Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер».
Потім гендиректор Tesla запустив громадське опитування в X, щоб дізнатися, чи варто перереєструвати компанію в Техасі — 87,1% проголосували за зміну реєстрації компанії. Після цього Маск заявив, що також проведе голосування серед акціонерів.