Ілон Маск переніс реєстрацію SpaceX з Делаверу. Раніше суд штату позбавив його винагороди у $56 мільярдів

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Getty Images / «Бабель»

Американська SpaceX перенесла свою корпоративну реєстрацію з Делаверу до Техасу.

Про це повідомив мільярдер і гендиректор компанії Ілон Маск.

«SpaceX перенесла штат своєї реєстрації з Делаверу до Техасу! Якщо ваша компанія все ще зареєстрована в Делавері, я рекомендую якнайшвидше переїхати в інший штат», — написав Маск.

Минулого тижня ще одна компанія Маска Neuralink, яка займається імплантацією мозкових чипів, змінила місце реєстрації з Делаверу на Неваду.

Усе через те, що наприкінці минулого місяця суд Делаверу скасував компенсаційну виплату Маску у $55,8 мільярдів від компанії Tesla. Це була винагорода у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін — її ухвалили ще у 2018 році.

Проти Маска подав позов один з акціонерів компанії — він стверджував, що правління компанії порушило свої обовʼязки, здійснивши «надмірну» виплату на користь Ілона Маска.

Суддя постановила, що схвалення платіжного пакета правлінням Tesla було «глибоко помилковим, а сума, виплачена Маску, «незбагнена» і несправедлива по відношенню до акціонерів.

Рішення суду ставить під загрозу статки Маска. Як пише Bloomberg, якщо його не оскаржать, Маск може посунутися в рейтингу найбагатших людей світу з першої сходинки на третю.

За кілька годин після рішення Маск написав: «Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер».

Потім гендиректор Tesla запустив громадське опитування в X, щоб дізнатися, чи варто перереєструвати компанію в Техасі — 87,1% проголосували за зміну реєстрації компанії. Після цього Маск заявив, що також проведе голосування серед акціонерів.