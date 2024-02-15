У США вперше схвалили ліки від обмороження

Новини

danilo.alvesd / Unsplash

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило перший в історії варіант лікування сильного обмороження в дорослих.

Про це йдеться у пресрелізі.

Лікування складається з інʼєкції Aurlumyn, що може допомогти знизити ризик ампутації пальців рук або ніг. Її діюча речовина — ілопрост, судинорозширювальний засіб, який запобігає згортанню крові.

Цей засіб довів свою ефективність у лікуванні важких обморожень під час досліджень між 1996 і 2008 роками. Інкʼєкція стане додатковим інструментом для лікарів, щоб ті мали більше шансів врятувати кінцівки пацієнтів.

Водночас інʼєкція Aurlumyn, як і будь-які ліки, має потенційні побічні ефекти, серед яких головний біль, прискорене серцебиття, нудота, блювота, запаморочення та гіпотонія.