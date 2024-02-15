СБУ затримала інженера, який хотів передати спецслужбам росії та Ірану новітні військові розробки

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У Миколаєві Служба безпеки України затримала інженера-конструктора стратегічного підприємства «Укроборонпрому», який планував передати спецслужбам росії та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування.

Про це повідмоляє пресслужба СБУ.

Спецслужба провела багаторівневу операцію і затримала інженера на гарячому. Він копіював секретну технічну документацію розробок і мав передати її одразу двом «клієнтам». Перший — росіянин, який працює на одному з машинобудівних заводів рф і співпрацює зі спецслужбами рф, другий — громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні.

Ці «клієнти» діяли окремо один від одного. Від інженера вони хотіли отримати розробки України, щоб налагодити власне серійне виробництво комплектуючих для кораблів. Контррозвідка діяла на випередження і своєчасно викрила інженера. Під час обшуку в нього вилучили телефон, на який він копіював документи.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне увʼязнення. Наразі він під вартою і чекає на суд.