У район Авдіївки перекинули 3 штурмову бригаду ЗСУ. Ситуація в місті надзвичайно критична
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Третю штурмову бригаду ЗСУ терміново перекинули в район Авдіївки для посилення військ.
Про це повідомила пресслужба бригади.
Ситуація в місті вкрай критична. Окремі батальйони бригади провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили росіян на їхньому відрізку — орієнтовно 7 бригад. Двом з них завдали критичного ураження.
Ворог проводить активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили. 3 ОШБр змушена воювати на 360 градусів проти нових бригад, які заводить противник.
OSINT-групи повідомляли, що росіяни просуваються на півночі та півдні Авдіївки. Їхня задача — максимально продавити оборону. Ворог постійно бʼє ракетами й керованими авіабомбами.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про 34 російські атаки в районі Авдіївки за минулу добу. Російські війська «не залишають спроб оточити Авдіївку», а українські військові «тримають оборону, завдаючи їм значних втрат», йдеться у зведенні.