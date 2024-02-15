У район Авдіївки перекинули 3 штурмову бригаду ЗСУ. Ситуація в місті надзвичайно критична

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Третю штурмову бригаду ЗСУ терміново перекинули в район Авдіївки для посилення військ.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Ситуація в місті вкрай критична. Окремі батальйони бригади провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили росіян на їхньому відрізку — орієнтовно 7 бригад. Двом з них завдали критичного ураження.

Ворог проводить активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили. 3 ОШБр змушена воювати на 360 градусів проти нових бригад, які заводить противник.

OSINT-групи повідомляли, що росіяни просуваються на півночі та півдні Авдіївки. Їхня задача — максимально продавити оборону. Ворог постійно бʼє ракетами й керованими авіабомбами.