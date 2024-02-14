Американський конгресмен заявив про «серйозну загрозу безпеці» США

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Голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер закликав Адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про «серйозну загрозу безпеці США», щоб відкрито обговорити це з союзниками. Водночас конгресмен не наводить жодної інформації про те, чого саме стосується небезпека, про яку він говорить.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван призначив на 15 лютого зустріч із керівниками комітетів Конгресу, які відповідають за національну безпеку. Він не підтвердив, але й не спростував наявності серйозної загрози національній безпеці США.

Американське видання CNN із посиланням на джерела стверджує, що ця інформація нібито може бути повʼязана з росією — отримані дані нібито викликають «велике занепокоєння». При цьому журналісти також не наводять подробиць загрози, але кажуть, що про неї стало відомо «нещодавно».

Журналіст видання Politico Алекс Вард із посиланням на трьох членів комітету з розвідки Палати представників пише, що конгресмени справді стурбовані отриманою інформацією, проте зазначають, що йдеться про загрозу в довгостроковій перспективі, а не про гостру кризу.

А кореспондентка телеканалу Fox News із пулу Білого дому Джекі Гайнріх з посиланням на джерела у Пентагоні пише, що загроза нібито повʼязана з космічною сферою. Водночас джерела ABC News повідомляють, що загроза нацбезпеці США нібито пов’язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос. Видання пише, що багато членів Конгресу назвали цю проблему серйозною, але водночас заявили, що вона не має бути причиною тривоги серед громадськості — росія нібито хоче використати зброю проти супутників.