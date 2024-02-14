Франція і Німеччина створять Коаліцію ППО для України. Підсумки «Рамштайну»

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Рустем Умєров / Facebook

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення Коаліції спроможностей для розбудови протиповітряної оборони України, повідомило Міністерство оборони Франції.

Після запуску Коаліції артилерії для України Франція очолила Коаліцію ППО. За словами міністра оборони Лекорню, посилення ППО України має важливе значення для захисту цивільного населення. Підписана сьогодні декларація підвищить ефективність підтримки ППО і полегшить закупівлі.

«Посилюємо нашу протиповітряну оборону як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство», — так міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував створення коаліції.

Також Умєров підбив підсумок 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Він заявив, що партнери провели плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей і посилили взаємодію в питанні безпілотних систем.

«Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство», — заявив Умєров.

Також офіційно 20 країн приєднались до Коаліції з розміновування, яку очолила Литва.

Умєров наголосив, що процес передачі винищувачів F16 «йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами», а артилерійські системи і снаряди — зокрема їх спільне виробництво — залишаються на порядку денному.