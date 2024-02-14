ГУР: Telegram несе реальні загрози для безпеки України, є питання до платформи

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це Юсов заявив на заході в «Медіацентрі Україна — Укрінформ».

«Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обовʼязково відбудеться», — заявив Юсов.

Зараз Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

«З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, розʼяснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків», — підсумував представник ГУР.