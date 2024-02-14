Ексгенерал СБУ Наумов назвав звинувачення проти нього в Україні дескридитацією, за якою стоять Олег Татаров і заступник Єрмака

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RFE / RL

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки Служби Безпеки України Андрій Наумов, який наразі перебуває у Сербії під слідством, розповів свою версію причин звинувачень в Україні.

Про це він розповів в інтервʼю ВВС.

Наумов розповів, що на СБУ намагався впливати заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

«Його [Татарова] вплив був надто активним і він постійно розширював коло тих керівників, які раніше були йому непідконтрольні. У хід йшли і обіцянки медалей, і посад, і використовувалася різна мотивація. І коли вже керівники йому ставали прихильні — він ставив їм безпосередньо свої завдання, оминаючи субординацію. Так, його вплив розростався», — каже він.

Наумов стверджує, що йому іноді надходили рекомендації від Татарова, як «варто поводитися в деяких питаннях», але він нібито завжди апелював до наявності свого прямого керівника. «Якщо він доручить мені ці завдання, я їх виконуватиму. Я зі свого боку міг піти уточнити, чи є таке завдання згори. Як правило, отримував відповідь, що такого завдання немає, туди не лізь», — сказав Наумов.

Усі підозри і закиди в Україні він називає спланованою дискредитацією, яку замовили Татаров і заступник керівника ОП Андрій Смирнов. За його словами, так вони посилювали свій вплив.

Щодо Смирнова, Наумов каже, що у того були амбіції щодо СБУ.

«Він за розподілом своїх обовʼязків був куратором Служби на той момент. Тому всілякі прохання надходили від нього. І він був зацікавлений, як і вся вертикаль офісу, у знятті [ексочільника СБУ] Баканова, і відповідно — дискредитації мене. Кожен грав свою роль», — стверджує Наумов.

Журналісти ВВС звернулася до Офісу президента за реакцією. Там їм відповіли, що не володіють будь-якою інформацією стосовно тиску Татарова та Смирнова на силові та правоохоронні структури, і запевнили, що ОП діє лише в межах повноважень, визначених законодавством.

Смирновим у коментарі повністю заперечує всі звинувачення на свою адресу. Він каже, що бачився із Наумовим лише один раз у 2020 році і не пригадує предмет зустрічі. Він також стверджує, що має з Татаровим різний функціонал в ОП і питання кримінальної юстиції, в тому числі взаємодії з СБУ та іншими правоохоронними органами, не відносяться до його компетенції. Причетність до дискредитаційної кампанії проти Наумова Смирнов заперечує.

«Ну і останнє — про можливий особистий мотив. Домогтися звільнення Баканова з Наумовим і домогтися призначення Малюка, якого я вживу побачив перший раз через кілька місяців після його призначення головою СБУ? Тобто домогтися призначення людини, з якою у мене не було і зараз немає жодних стосунків — як на мене, логіка відсутня повністю», — додав Смирнов.

Історія Наумова

Андрій Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу. 18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.

В Україні Наумову повідомили про дві підозри — у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень. Підозру про держзраду йому не оголосили.

На початку червня 2022 року Наумова затримали на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро. Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, «імовірно походять від злочинної діяльності». Наумова почали судити. Україні у екстрадиції відмовили. Зараз він очікує на остаточний вирок сербського суду.